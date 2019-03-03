Продаж квитків на Євробачення призупинили через порушення
Спостерігачі Євробачення зафіксували "неодноразові спроби втрутитися в процес". Сотні найкращих квитків могли бути продані не простим глядачам, а представникам міжнародної еліти, зокрема спортивним функціонерам та менеджера іноземних ЗМІ, повідомляє "Громадське".
Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан доручив поліції провести розслідування. За його словами, правоохоронці отримали повідомлення про масову покупку та перепродаж квитків за ціною у 2,5 рази вищою.
Квитки на фінальний концерт 18 травня з’явилися в продажу 28 лютого, їх розкупили за декілька хвилин. Через деякий час у продаж надійде ще частина квитків. Ціна квитків на фінал, який відбудеться в Тель-Авіві - від 280 до 490 євро.
Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України 27 лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році.
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