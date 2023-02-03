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Продажі електромобілів Tesla в Китаї зросли на 18% в січні

03 лютого 2023, 16:00
Продажі електромобілів Tesla в Китаї зросли на 18% в січні
Tesla Model S. Фото: AFP
Автовиробник Tesla продав 66 051 електромобіль китайського виробництва в січні - це на 18% більше у порівнянні з груднем 2022 року, коли Tesla продала 55 796 автомобілів.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Також цей показник на 10% більший у порівнянні з січнем минулого року.

Шанхайський завод Tesla в грудні скоротив виробництво приблизно на третину в порівнянні з листопадом і продовжив період новорічних канікул за місячним календарем для робітників у січні, щоб впоратися зі зростаючими запасами.

"Тепер компанія планує збільшити виробництво на своєму заводі в Шанхаї протягом наступних двох місяців, щоб задовольнити попит, викликаний зниженням цін на початку минулого місяця на свої найбільш продавані моделі", – писало Reuters напередодні.

Минулого місяця Tesla стала другим найбільш продаваним виробником електромобілів у Китаї після BYD, який відвантажив 150 164 автомобілі.

КитайпродажіTesla

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