Продажі електромобілів Tesla в Китаї зросли на 18% в січні
Про це пише Reuters із посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.
Також цей показник на 10% більший у порівнянні з січнем минулого року.
Шанхайський завод Tesla в грудні скоротив виробництво приблизно на третину в порівнянні з листопадом і продовжив період новорічних канікул за місячним календарем для робітників у січні, щоб впоратися зі зростаючими запасами.
"Тепер компанія планує збільшити виробництво на своєму заводі в Шанхаї протягом наступних двох місяців, щоб задовольнити попит, викликаний зниженням цін на початку минулого місяця на свої найбільш продавані моделі", – писало Reuters напередодні.
Минулого місяця Tesla стала другим найбільш продаваним виробником електромобілів у Китаї після BYD, який відвантажив 150 164 автомобілі.