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Tesla збільшить виробництво в Шанхаї – Reuters

01 лютого 2023, 15:41
Tesla збільшить виробництво в Шанхаї – Reuters
Фото: Bloomberg
Tesla планує збільшити виробництво на своєму заводі в Шанхаї протягом наступних двох місяців, щоб задовольнити попит, викликаний агресивним зниженням цін на свої найбільш продавані моделі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело та документ про планування, з яким ознайомилось агентство.

Автовиробник планує виробляти в середньому майже 20 тисяч одиниць щотижня на своєму заводі в Шанхаї у лютому і березні.

Такий рівень виробництва дозволить вивести завод приблизно на рівень вересня, коли було випущено 82 088 автомобілів Model 3 і Model Y, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів.

Tesla не відразу відповіла на запит про коментарі. Джерело говорило на умовах анонімності, оскільки деталі планів не розголошуються.

В грудні завод у Шанхаї скоротив виробництво приблизно на третину порівняно з листопадом і продовжив період новорічних свят за місячним календарем для працівників у січні, щоб впоратися зі зростаючими запасами, перш ніж ціни на автомобілі в Китаї знизилися від 6% до майже 14%.

На телефонній конференції минулого тижня, присвяченій обговоренню результатів роботи Tesla у четвертому кварталі, генеральний директор Ілон Маск заявив, що в січні замовлення приблизно вдвічі перевищили обсяги виробництва після глобального зниження цін.

Маск сказав, що у 2023 році поставки можуть досягти двох мільйонів автомобілів, якщо не буде ніяких зовнішніх збоїв.

Зниження цін Tesla в КНР спричинило те, що аналітики назвали ціновою війною, оскільки китайські автовиробники Xpeng і Seres' Aito також почали знижувати ціни.

За перші 29 днів січня середньоденні роздрібні продажі Tesla в Китаї зросли на 36% порівняно з відповідним періодом минулого року, до 25 686 автомобілів.

Зростання було трохи вищим, ніж у головного конкурента BYD, тоді як загальні продажі автомобілів впали на 45%, свідчать дані China Merchants Bank International.

Шанхайський завод Tesla виробляє автомобілі для китайського ринку і для експорту в Європу.

Раніше повідомлялось, що після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter.

ШанхайTeslaвиробнництво

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