Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC

Кількість штатних співробітників Twitter скоротилася приблизно до 1300 активних працюючих, у тому числі йдеться про менш ніж 550 штатних інженерів.

Близько 75 із 1300 співробітників компанії перебувають у відпустці, включаючи близько 40 інженерів. Про це повідомляє CNBC після ознайомлення з внутрішніми записами компанії.

За даними каналу, Ілон Маск скоротив персонал значніше, ніж багато хто очікував, або приблизно на 80%, згідно з внутрішніми записами та даними від двох співробітників, які спілкувалися з журналістами.

Внутрішні записи показують, що є також близько 1400 непрацюючих співробітників Twitter, які все ще отримують зарплату, але більше не очікують виконання своїх старих обов'язків. Багато з них пішли у відставку, коли Маск надіслав "обов’язок" з проханням взяти на себе зобов’язання виконувати "важку" роботу в Twitter 2.0, включаючи довгі години.

Під керівництвом Маска Twitter скоротив чисельність персоналу через масові звільнення. Інші звільнення та зміни, які змусили багатьох піти у відставку передбачали припинення політики роботи з дому назавжди, яка була запроваджена за часів колишнього генерального директора Джека Дорсі.

До того, як минулого року Маск викупив Twitter за 44 мільярди доларів, штат Twitter становив близько 7500 співробітників. Ходили внутрішні чутки про звільнення, і очікувалося, що вони відбудуться незалежно від того, станеться поглинання компанії Маском чи ні.

За словами інженера, який звільнився з компанії, втрата співробітників і скорочення персоналу ускладнять надійне

Після придбання Twitter, Маск зіткнувся з негативною реакцією акціонерів на Tesla за його відволікання, за розпалювання політичних суперечок своєю стратегією в Twitter і за продаж своїх акцій Tesla на мільярди доларів, щоб профінансувати поглинання Twitter.