Ілон Маск першим у світі подолав позначку $800 млрд статків

04 лютого 2026, 13:18
Ілон Маск першим у світі подолав позначку $800 млрд статків
Фото: з вільних джерел
Наразі Ілон Маск випереджає другу найбагатшу людину світу — співзасновника Google Ларрі Пейджа.

Американський підприємець Ілон Маск став першою людиною у світі, чий статок перевищив позначку в 800 мільярдів доларів. Це сталося після угоди, в межах якої компанія SpaceX придбала стартап xAI, що працює у сфері штучного інтелекту та соціальних мереж.

За оцінками Forbes, завдяки цій угоді капітал Маска зріс на 84 мільярди доларів і сягнув рекордних 852 мільярдів.

До об’єднання компаній Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX, які оцінювалися у 336 мільярдів доларів, виходячи з грудневої пропозиції, що оцінила компанію в 800 мільярдів. Також йому належало близько 49% xAI, вартість якої після останнього раунду фінансування сягала 250 мільярдів доларів, а його частка оцінювалася у 122 мільярди.

Після злиття Forbes підрахував, що Маск контролює 43% об’єднаної компанії з ринковою вартістю близько 542 мільярдів доларів. Таким чином, SpaceX стала найбільшим і найціннішим активом у бізнес-імперії підприємця.

Крім того, Маск володіє близько 12% акцій Tesla, які оцінюються у 178 мільярдів доларів, а також має опціони на додаткові акції компанії ще на 124 мільярди доларів. До цих сум не входить рекордний пакет винагороди, затверджений акціонерами Tesla у листопаді. У разі виконання ключових цілей компанії він може принести Маску до 1 трильйона доларів у вигляді акцій до вирахування податків і супутніх витрат.

Forbes зазначає, що це вже друге злиття компаній Маска менш ніж за рік. У березні 2025 року він оголосив про об’єднання xAI із соцмережею X (колишній Twitter). Тоді xAI оцінили в 80 мільярдів доларів, а X — у 33 мільярди, що майже відповідало сумі, сплаченій Маском за Twitter у 2022 році без урахування боргів.

Аналітики звертають увагу, що роль Маска як одночасно покупця і продавця в цих угодах викликала питання щодо реальності оцінок активів. Водночас після включення всіх цих компаній до структури SpaceX, яка планує IPO пізніше цього року, їхня вартість опиниться під пильною увагою публічного ринку.

Наразі Ілон Маск випереджає другу найбагатшу людину світу — співзасновника Google Ларрі Пейджа — на 578 мільярдів доларів. Статок Пейджа оцінюється у 281 мільярд, що означає: Маску залишилося подолати ще приблизно половину цієї різниці, аби стати першим трильйонером в історії.

