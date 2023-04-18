Продажі китайських смартфонів зросли до понад 70% російського ринку

москва стає все більш залежною від Пекіна.

Продажі смартфонів з Китаю у рф в першому кварталі 2023 року перевищили 70% російського ринку, порівняно з 50% в минулому році.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що рф стає все більш залежною від Китаю. Так, попит на бренди смартфонів з Китаю виріс на 42% в порівнянні з минулим роком і склав понад 70%. Зараз дві перші позиції в продажу займають Xiaomi і Realme, тоді як Apple і Samsung опустились на третє і четверте місця відповідно.

"Попит на бренди з Китаю в кількісному вираженні зріс на 42% порівняно з минулим роком, а їх загальна частка склала понад 70%", — йдеться в повідомленні

Крім цього, росія різко підвищила використання юаня в міжнародній торгівлі та критично наростила постачання енергоресурів до КНР.

"росія намагається відмовитися від західних технологій, і кремль сказав офіційним особам, які брали участь у підготовці до президентських виборів 2024 року, припинити використання Apple iPhone через побоювання, що пристрої вразливі для західних спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Кремль також дозволив російським компаніям постачати деякі товари, зокрема смартфони, без дозволу власника ліцензії в рамках так званого паралельного імпорту.

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