Зустріч путіна з главою Міноборони Китаю не розширила сфери російсько-китайської співпраці – ISW

Аналітики зазначають, що офіційні протоколи зустрічі обох сторін не містять жодних згадок про війну росії в Україні.

Зустріч російського диктатора путіна з міністром оборони Китаю Лі Шанфу не посприяла розширенню сфери російсько-китайської співпраці.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У матеріалі наголошується, що офіційні протоколи обох сторін не містять жодних згадок про війну росії в Україні. До того ж, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підтвердив намір Китаю сприяти мирним переговорам в Україні.

"Раніше ISW оцінювало, що путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм під час візиту Сі Цзіньпіна до москви, і, ймовірно, зустріч Лі та путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці", - пишуть аналітики.

В ISW також зазначили, що під час візиту Лі путін продовжував намагатися представити росію як рівноправного оборонного партнера Китаю та тихоокеанської військово-морської держави.