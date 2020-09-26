БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ серпні продажі новобудов у США зросли на 4,8% в порівнянні з липнем і склали 1,011 млн, що є 14 річним максимумом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Продажі новобудов у США зросли до 14 річного максимуму
Продажі в минулому місяці відносно серпня 2019 року злетіли на 43%
Фото: propertynews.pl
Відзначається, що показник досяг максимуму з вересня 2006 року на тлі виходу ринку з коронакризи і рекордно низьких іпотечних ставок, повідомляє "Економічна правда".
Аналітики в середньому очікували зниження продажів новобудов у серпні на 0,1%, свідчать дані Trading Economics.
Продажі в минулому місяці відносно серпня 2019 року злетіли на 43%.
Середня ціна нового будинку в серпні знизилася до 369 тис з 392,7 тис дол роком раніше.
Нагадаємо, що на економіку США чекає довгий і невизначений шлях до відновлення
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26 09 2020 14:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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