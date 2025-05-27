Продажі Tesla в ЄС обвалилися на понад 50%

Однією з причин падіння Tesla експерти вважають політичну активність Ілона Маска.

Продажі електромобілів Tesla у країнах Євросоюзу в квітні 2025 року впали на 52,6%, а з початку року — на 46,1%.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

Частка Tesla на європейському ринку зменшилася до 1,1%. Компанія продала лише 41 тисячу автомобілів, тоді як за аналогічний період 2024 року — понад 77 тисяч. За даними аналітиків Jato Dynamics, Tesla поступилася в Європі одразу десятьом автовиробникам, включаючи Volkswagen, BMW, Renault і китайського конкурента BYD.

Найбільш продаваним електромобілем став новий SUV Elroq від чеської Škoda (група Volkswagen), тоді як колишній бестселер Tesla Model Y опинився лише на дев’ятій позиції.

Генеральна директорка ACEA Зіґрід де Вріс наголосила, що ринок електромобілів у ЄС зростає повільно та нерівномірно, і для масового переходу потрібні додаткові стимули: податкові пільги, субсидії на купівлю, розвинена зарядна інфраструктура та доступні тарифи на електроенергію.

Однією з причин падіння Tesla експерти вважають політичну активність Ілона Маска, зокрема його роботу в адміністрації Дональда Трампа. У першому кварталі 2025 року глобальні продажі Tesla скоротилися на 13%, найбільше — саме в Європі.

Втім, 20 травня Ілон Маск заявив, що ситуація «відновлена», а продажі «йдуть добре». За даними WP, мільярдер вирішив поступово відійти від політичної діяльності та повернутися до управління Tesla й SpaceX через труднощі в реалізації своїх політичних проєктів і побоювання за безпеку сім’ї.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що рада директорів Tesla шукає потенційного наступника Маска на посаді CEO, однак сам бізнесмен і компанія це спростовують. У квітні Маск заявив, що з травня зменшить свою участь у політиці, зокрема в DOGE (Trump’s Department of Government Efficiency), і зосередиться на бізнесі.