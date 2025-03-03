Продажі Tesla впали у Франції і Скандинавії майже на 50%

Одна з причин - політичні скандали довкола розробника і підприємця Ілона Маска.

Продажі Tesla у Франції та країнах Скандинавії різко знизилися в лютому, а це позначилося на ринковій частці компанії.

Проте зріс попит на електрокари конкурентів таких, як Volkswagen і Toyota, повідомляє Reuters.

В Швеції в лютому було зареєстровано 613 нових Tesla - на 42% менше, ніж роком раніше.

В Норвегії та Данії продажі впали ще більше, май;е на 50%, тоді як загальний попит на електромобілі в цих країнах зріс.

У Франції за січень-лютий реєстрації Tesla зменшилися на 45%.

Через політичні скандалів довкола розробника і підприємця Ілона Маска та його підтримки Дональда Трампа зростає кількість споживачів, які свідомо відмовляються від Tesla.

В Данії все більше покупців заявляють, що хочуть електромобіль, але не Tesla.

В той же час, компанія готується до випуску оновленої Model Y в Європі, однак експерти сумніваються, що це допоможе відновити довіру клієнтів.

Раніше ми писали, що Трамп заявив, що журналісти хочуть посварити його з Маском.