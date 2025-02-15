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Трамп заявив, що журналісти хочуть посварити його з Маском

15 лютого 2025, 14:03
Трамп заявив, що журналісти хочуть посварити його з Маском
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty
Декілька видань звинуватили Маска в узурпації президентських повноважень.

Американський президент Дональд Трамп вважає, що головні медіа і різні коментатори хочуть посварити його з Ілоном Маском, який очолює Департамент з урядової ефективності (DOGE).

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Я бачу це весь час… Насправді Ілон подзвонив мені і сказав: "Знаєш, вони намагаються нас посварити". Я відповів: "Абсолютно", - сказав Трамп. 

Він також вважає, що мейнстримні медіа та коментатори «погано працюють» у питаннях критики його відносин з Маском. 

"Це так очевидно. Вони настільки погані в цьому. Раніше я думав, що в них це добре виходить. Вони справді погані в цьому, бо якби вони були в цьому хороші, я б ніколи не був президентом", - сказа лідер США. 

Раніше кілька ЗМІ звинуватили Маска в узурпації президентських повноважень через DOGE і називають співзасновника Tesla "президентом Ілоном Маском".

В той же час, Трамп і Маск погоджуються, що американський народ "розумний" та "розуміє", що адміністрація Трампа та DOGE намагаються скоротити витрати та масштаби федерального уряду США.

На початку тижня ми повідомляли, що Маск закликає закрити Радіо Свобода та Голос Америки.

 

Дональд ТрампІлон Маск

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