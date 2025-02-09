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ПОЛІТИКА

Маск закликає закрити Радіо Свобода та Голос Америки

09 лютого 2025, 20:26
Маск закликає закрити Радіо Свобода та Голос Америки
Фото: з вільних джерел
Вже стало зрозуміло: все, що не подобається Маску, він оголошує "злочинним" і "невигідним".

Мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації Дональда Трампа закликав закрити Радіо Свобода та Голос Америки.

"Так, закрийте їх. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків", — написав Маск на своїй сторінці у соцмережі X.

Коментатори Маска навіть не розділилися на тих, хто підтримує, і тих, хто проти. Поки що їх не так багато, але більшість зрозуміла, що Маск лобіює, перш за все, власні ідеї: "З усіх ЗМІ залишиться тільки Х - він цього хоче! Гарна гра Маска" - написав один з коментуючих. До речі, Дональд Трамп призначив свою союзницю Карі Лейк керівником "Голосу Америки". Колишня телеведуча та невдала кандидатка на виборах в Арізоні пообіцяла "вести хроніку досягнень Америки", хоча завдання незалежних медіа є дещо іншими.

За даними CNN, Ілон Маск офіційно працює під керівництвом президента США Дональда Трампа як спеціальний державний службовець. Журналісти пояснили, що це означає, що Маск не є волонтером, але також не є штатним держслужбовцем. Спеціальним державним службовцем є "будь-хто, хто працює або має працювати на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365 днів". Маск не отримує зарплатню, повідомила CNN особа, знайома з його роботою. Водночас, за словами неназваного чиновника, у Маска є надсекретний дозвіл безпеки.

Нагадаємо, що самостійні засоби масової інформації в Україні і росії критично ставилися до своїх урядів і надавали альтернативні репортажі, але багато в чому покладалися на гранти США.

Проте через припинення діяльності американського Агентства з міжнародного розвитку USAID фінансування втратили незалежні ЗМІ в цих країнах.

ЗМІІлон Маск

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