Незалежні ЗМІ в Україні і росії втрачають фінансування через "заморозку" USAID – Washington Post

Деякі з них за крок до скорочення персоналу.

Самостійні засоби масової інформації в Україні і росії критично ставилися до своїх урядів і надавали альтернативні репортажі, але багато в чому покладалися на гранти США.

Проте через припинення діяльності американського Агентства з міжнародного розвитку USAID фінансування втратили незалежні ЗМІ в цих країнах, пише The американська газета Washington Post.

Організація USAID відома і своєю гуманітарною та медичною роботою, але фінансування використовували і для підтримки журналістики.

"Незалежні ЗМІ в росії та Україні критикували свої уряди і надавали альтернативну інформацію, але більша їх частина покладалася на гранти США", - пише видання.

Після заморозки USAID деякі організації заявили, що вони перебувають лише за кілька тижнів від скорочення персоналу або повного закриття.

Також багато хто з цих організацій в Україні ледве зводив кінці з кінцями після повномасштабного вторгнення рф, що призвело до різкого падіння доходів від реклами і змусило їх звернутися до програм іноземної допомоги, щоб залишитися на плаву.

На думку керівниці Detector Media Наталії Лигачової, більше 50 % медіаорганізацій, які отримують іноземні гранти, залежать від американської допомоги.

"Можу сказати, що це справді дуже важливо не тільки для України, а й для Сполучених Штатів. Тому що саме незалежні ЗМІ забезпечують насамперед існування демократії та плюралізму в Україні... Ми сподіваємося, що Трамп відновить програми міжнародної підтримки, бо він бореться з роздутим державним апаратом, а не утискає вільні ЗМІ", - додала вона.

Раніше в Detector Media розказали, що є ризик "втратити здобутки трьох десятиліть роботи та посилити загрози державності України, демократичним цінностям і прозахідній орієнтації".

Про можливе скорочення персоналу у зв'язку із зазначеними подіями заявив український журналіст-розслідувач Денис Бігус і за його словами, гранти USAID фінансують "близько двох третин" проєктів його організації.

Washington Post дода, що на гранти як на основне джерело фінансування покладаються і багато російських організацій та ЗМІ "у вигнанні" і більша частина грантів надходить із Вашингтона "в рамках зусиль із забезпечення того, щоб альтернативне висвітлення війни проти України і політичних подій у рф досягало російської аудиторії".

"Схоже, ця історія торкнулася левової частки російських ЗМІ та громадських проектів. Деякі згортають програми. Скасовують офлайн-заходи. У найближчому майбутньому це призведе не тільки до скасування заходів, а й до закриття низки проєктів", - написав російський опозиційний активіст Андрій Пивоваров.

І додав, що в росії усі обговорюють наслідки заморозки фінансування, але майже ніхто не говорить про це відкрито.

В п‘ятницю, 7 лютого, ми писали, що уряд України веде переговори з ЄС щодо фінансування заморожених проєктів USAID.