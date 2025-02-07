Уряд України веде переговори з ЄС щодо фінансування заморожених проєктів USAID

Уряд України веде переговори з Європейським Союзом щодо фінансування заморожених проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це сказала віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Переговори тривають. Уже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тих програмах, які є критичними: Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, очевидно, Міністерство юстиції", - сказала вона на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

Як зазначила Стефанішина, є попередні рішення де можна залучити таке термінове фінансування - це питання відновлення, енергетичної стійкості, кіберзахисту.

"Але так само ми очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі", - повідомила віцепрем'єрка.

За її словами, замороження USAID в Україні спричинило проблеми у роботі низки комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу.

"Це Етична рада, це Громадська рада міжнародних експертів, це комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки, а також не у повному складі (відбувається) робота комісії з відбору суддів Вищого антикорупційного суду", - повідомила Стефанішина.

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа звинуватили USAID у зайвих витратах та заморозили програми. Агентство підпорядкували Держдепу. Офісу USAID в Україні теж було доручено припинити програми.