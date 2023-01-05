Продовольча програма ООН закупила 60 тисяч тонн українського зерна для Ефіопії
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Гуманітарне зерно буде завантажене на два судна у порту Чорноморськ і скероване до Ефіопії.
Перше судно Amira Hana вже очікує на проведення інспекції спільним координаційним центром (JCC) входження.
Зазначається, що під час зустрічі сторони домовилися про координацію дій з питань надання гуманітарної допомоги найбіднішим країнам Африки й Азії задля запобігання голоду.
Раніше повідомлялось, що Україна з 24 лютого експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. У трійці лідерів – кукурудза, пшениця та соняшникова олія.