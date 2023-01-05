Всесвітня продовольча програма ООН закупила 60 тисяч тонн українського зерна для Ефіопії у рамках Grain from Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Гуманітарне зерно буде завантажене на два судна у порту Чорноморськ і скероване до Ефіопії.

Перше судно Amira Hana вже очікує на проведення інспекції спільним координаційним центром (JCC) входження.

Зазначається, що під час зустрічі сторони домовилися про координацію дій з питань надання гуманітарної допомоги найбіднішим країнам Африки й Азії задля запобігання голоду.

Раніше повідомлялось, що Україна з 24 лютого експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. У трійці лідерів – кукурудза, пшениця та соняшникова олія.