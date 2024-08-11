"Продовжуємо операцію!" – генерал Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про продовження операції, яку ведуть українські військові.
Про це він написав в Telegram-каналі.
"Продовжуємо операцію", - йдеться в дописі.
Топ-військовий повідомив про продовження операції, яку ведуть українські військові, ймовірно, натякаючи на події в Курській області рф.
Нещодавно Сирський опублікував пост, де виклав у фото і підписав його:
"Працюю у вихідному районі".
Вихідний район - це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу. Дії ЗСУ у Курській області росії Сирський офіційно ще не коментував.
Таож тиждень тому Сирський доповів Зеленському про нові удари по росії.