Проект бюджету на 2023 рік зареєстровано в Раді

Головними пріоритетами держбюджету-2023 мають стати армія та соціальні програми

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект державного бюджету на 2023 рік.

Про це повідомляє сайт парламенту

"Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік. Номер, дата реєстрації:8000 від 14.09.2022", - зазначено на сайті парламенту.

Наразі на сайті офіційно не опублікований текст документу та відповідні додатки до нього.

Нагадаємо, згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Як повідомлялося , 13 вересня 20222 року Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що головними пріоритетами держбюджету-2023 стануть армія та соціальні програми.

За словами Шмигаля, майже 50% всього бюджету буде направлено на сектор безпеки і оборони.