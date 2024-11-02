Слоти з джекпотами – єдиний вид ігор, де крім звичайного виграшу можна отримати величезну суму. Багато казино розміщують такі автомати онлайн на своїх майданчиках, щоб підвищити активність аудиторії. Згідно зі статистикою, вони знаходяться в переліку найпопулярніших апаратів.

Прогресивний (або накопичувальний) джекпот – найбільший виграш в слоті, який формується з усіх поставлених геймерами грошей в цьому ж автоматі. Для максимального призу не обов’язково грати по-крупному. Користувач може робити й невеликі ставки, це не вплине на саму ймовірність виграшу.

Прогресивні джекпоти в ігрових автоматах

Призовий фонд в автоматах цього типу накопичується у вигляді відсотка з усіх ставок, які зроблені гравцями. Його розмір залежить від кількості обертань і величини ставок. Тому популярні ігрові автомати, де барабани обертають одночасно тисячі гравців, дають гігантські призи. Коли одному з учасників випадає комбінація символів, за яку виплачується джекпот – він отримує всю суму.

Залежно від умов приз може бути розділений між гравцями. Якщо нікому з геймерів не пощастило – джекпот переходить в наступні раунди, весь час збільшуючись. Відрахування до фонду проводяться з кожної ставки, незалежно від її розміру. Чим більше ставок в онлайн автомати роблять відвідувачі, тим більшим буде суперприз.

Зірвати накопичувальний джекпот дуже складно, бо він складається з найрідкісніших символів. Але отримати його може будь-який з учасників, навіть той, який зробив всього одну ставку мінімального розміру на одну лінію. Грати в такі ігрові автомати на гроші можна лише після проходження авторизації на сайті казино й підтвердження електронної пошти.

Як формуються та працюють накопичувальні джекпоти в слотах

Через те, що передбачити результат, який видає ГВЧ, нереально – точної стратегії виграшу в цих слотах не існує. Основні варіанти формування накопичувальних джекпотів в слотах:

Автономний – до фонду потрапляють відрахування тільки зі ставок, зроблених в одному апараті. У таких випадках суми не бувають великими, проте шанси виграшу набагато вищі порівняно з іншими способами.

Домашній – накопичується в конкретному казино, де залучені усі гральні автомати на гроші (лічильник зазвичай розташований на головній сторінці сайту).

Глобальний – застосовується для великих прогресивних джекпотів. Його фондом управляє незалежний провайдер, а кошти надходять з декількох казино, що використовують однакові ігри.

У першому й третьому варіанті основу джекпоту складають відрахування зі ставок в певному ігровому апараті. Тобто, в якому казино грати – не має значення. У другому – навпаки, призова сума накопичується зі ставок у всіх слотах, зроблених в конкретному онлайн-клубі.

Коли користувач виграє головний приз, провайдер, що надає програмне забезпечення, відправляє цю інформацію на сервер, де обробляються накопичувальні джекпоти. Після перевірки і підтвердження даних на ігровий рахунок переможця перераховується виграш.

Хто платить виграш – провайдер чи казино

Умови виплати виграшів прописуються в договорі з казино. Тому важливо добре вивчити Правила й умови ігрового клубу ще на етапі реєстрації. Великі прогресивні джекпоти можуть повністю виплачуватися провайдерами або разом з казино в різному процентному співвідношенні (80/20, 90/10 тощо). Зазвичай проблем при виплаті призових сум не буває.

Яка ймовірність зірвати прогресивний джекпот

В інтернеті можна знайти безліч рекомендацій, як зірвати великий прогресивний джекпот. Але як ці методи працюють в конкретному випадку, невідомо. Найпопулярніші поради:

Виходячи з відгуків, слід вибирати надійне казино, яке має хорошу репутацію і чесно платить виграші. Пам'ятати, що сайт казино повинен мати чинну ліцензію та розміщувати тільки офіційні слоти казино. Подбати про достатній баланс ігрового рахунку. З великим депозитом шансів на виграш більше. Хоча ймовірність його отримання невелика, все залежить від удачі.

На даний час найбільший виграш в історії гемблер отримав в ігровому автоматі Mega Moolah (Microgaming). Подарунок склав майже 19,5 мільйонів євро. Ця сума стала найбільшою виплатою в онлайн-слоті, а отримав її геймер з Бельгії.