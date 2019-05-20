Прокуратура оскаржила зняття судимості з Лозінського

Клопотання сторони захисту не містило характеристик з місця проживання, роботи або з органів, що здійснюють нагляд за особою, яка має судимість, щодо його поведінки і реального виправлення

Прокуратура оскаржила в Київському апеляційному суді ухвалу Дніпровського райсуду щодо дострокового зняття судимості з колишнього нардепа Віктора Лозінського.

"Київська місцева прокуратура №4 оскаржила в Київському апеляційному суді ухвалу Дніпровського райсуду щодо дострокового зняття судимості з колишнього депутата Верховної Ради В.Лозінського, засудженого у 2013 році до 10 років позбавлення волі", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Зазначається, що під час засідання суду не була належним чином перевірена інформація про те, як вказана особа довела своє виправлення.

Клопотання сторони захисту не містило характеристик з місця проживання, роботи або з органів, що здійснюють нагляд за особою, яка має судимість, щодо його поведінки і реального виправлення. Також не було надано даних про відшкодування заподіяної злочином шкоди і документів про поведінку засудженого під час умовно-дострокового звільнення, зокрема про вчинення або невчинення нових кримінальних злочинів.

Вказані обставини взагалі не були розглянуті та досліджені в судовому засіданні, зазначають у прокуратурі.

Нгадаємо, що Дніпровський райсуд Києва зняв судимість з екс-нардепа Віктора Лозінського, засудженого у 2011 році за вбивство.