Прокуратура оскаржила зняття судимості з Лозінського
"Київська місцева прокуратура №4 оскаржила в Київському апеляційному суді ухвалу Дніпровського райсуду щодо дострокового зняття судимості з колишнього депутата Верховної Ради В.Лозінського, засудженого у 2013 році до 10 років позбавлення волі", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Зазначається, що під час засідання суду не була належним чином перевірена інформація про те, як вказана особа довела своє виправлення.
Клопотання сторони захисту не містило характеристик з місця проживання, роботи або з органів, що здійснюють нагляд за особою, яка має судимість, щодо його поведінки і реального виправлення. Також не було надано даних про відшкодування заподіяної злочином шкоди і документів про поведінку засудженого під час умовно-дострокового звільнення, зокрема про вчинення або невчинення нових кримінальних злочинів.
Вказані обставини взагалі не були розглянуті та досліджені в судовому засіданні, зазначають у прокуратурі.
Нгадаємо, що Дніпровський райсуд Києва зняв судимість з екс-нардепа Віктора Лозінського, засудженого у 2011 році за вбивство.
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