Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість

"Тобто більше, ніж половина строку погашення судимості за вчинення тяжкого злочину, до якого відноситься найтяжчий із вчинених ним злочинів"
Дніпровський райсуд Києва зняв судимість з екс-нардепа Віктора Лозінського, засудженого у 2011 році за вбивство.
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість Віктор Лозинський. Фото: segodnya.ua

Відповідну ухвалу суду від 6 травня 2019 р. оприлюднено у реєстрі судових рішень. Про це повідомляє "Українська правда".

За даними судового засідання, Лозінський звернувся до суду із заявою, в якій просив зняти з нього судимість, вказавши, що "має право на дострокове зняття судимості, оскільки положення ч. 2 ст. 91 КК України (Зняття судимості до закінчення строків не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини - ред.), які погіршують його становище, на нього не розповсюджуються, оскільки не мають зворотної дії в часі. 

"Зняти з ОСОБА_1 (Лозінський - ред.) судимість за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Києва від 26 березня 2012 р. та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 року", - йдеться у рішенні суду. 

За матеріалами суду,  з дня, коли Лозінського було достроково звільнено від відбування покарання, минуло понад 3 роки.

"Тобто більше, ніж половина строку погашення судимості за вчинення тяжкого злочину, до якого відноситься найтяжчий із вчинених ним злочинів. Дані, що строк погашення судимості переривався, відсутні", - зазначено в ухвалі суду.  

З 6 квітня 2016 року діяльність Лозінського "була направлена на створення і роботу нових підприємств, організацію виробництва, що пов’язане зі сферою сільського господарства".

"Відповідно до характеристики Голованівської сільради Кіровоградської області від 15 березня 2019 року Лозінський з 7 квітня 2016 року зарекомендував себе винятково з позитивної сторони ... Ним була створена агрофірма "Вітчизна-Агро", також він є засновником та власником ще декількох підприємств на території Голованівського району (ТОВ Агрофірма "Копенкувате"). За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям і зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національної спілки ветеранів і учасників бойових дій в зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військомату. Неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним та дитячим закладам, релігійним громадам, сім’ям загиблим в зоні АТО та Афганістану, бере активну участь в роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку", - зазначено в ухвалі суду. 

На переконання суду, такі обставини "дають підстави вважати, що після відбуття покарання у виді позбавлення волі засуджений своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення".

У квітні 2016 року Лозинський вийшов з в'язниці.

Наступного дня Апеляційний суд визнав законним умовно-дострокове звільнення Лозінського.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2019 20:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.