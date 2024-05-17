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Прокуратура Словаччини заборонила розголошувати дані слідства щодо замаху на Фіцо

17 травня 2024, 11:33
Прокуратура Словаччини заборонила розголошувати дані слідства щодо замаху на Фіцо
Фото: news.yahoo.com
Прокуратура наклала "інформаційне ембарго" на розслідування нападу на Фіцо.

Генеральна прокуратура Словаччини наказала не розголошувати деталей розслідування щодо замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише Aktuality.

Прокуратура наклала "інформаційне ембарго" на розслідування нападу на Фіцо. Тому поліція не може повідомляти про справу щодо замаху на премʼєр-міністра.

Також в мережі нещодавно ширилася інформація про причетність до нападу українки, проте голова поліції Любомир Солак спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Після вбивства в соціальних мережах почали поширюватися різноманітні ненависні коментарі та заклики до ескалації насильства. Зокрема, фіксують погрози іншим членам уряду.

"Ми зафіксували кілька десятків таких випадків. Ми ідентифікували конкретних осіб у кількох випадках і, можливо, незабаром повідомимо результати. Ми реєструємо погрози членам уряду та іншим політичним лідерам як опозиції, так і коаліції", — сказав Солак.

Нагадаємо, що 15 травня словацький премʼєр Роберт Фіцо, який виступає проти надання військової допомоги Україні та введення антиросійських санкцій, став жертвою замаху

Нападник зробив пʼять пострілів у главу уряду, коли той спілкувався з місцевими в Гандлові. Три з них влучили у Фіцо. Президент Словаччини Зузана Чапутова назвала замах на премʼєра "жорстоким і безрозсудним".

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