Прокуратура Словаччини заборонила розголошувати дані слідства щодо замаху на Фіцо

Прокуратура наклала "інформаційне ембарго" на розслідування нападу на Фіцо.

Генеральна прокуратура Словаччини наказала не розголошувати деталей розслідування щодо замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише Aktuality.

Прокуратура наклала "інформаційне ембарго" на розслідування нападу на Фіцо. Тому поліція не може повідомляти про справу щодо замаху на премʼєр-міністра.

Також в мережі нещодавно ширилася інформація про причетність до нападу українки, проте голова поліції Любомир Солак спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Після вбивства в соціальних мережах почали поширюватися різноманітні ненависні коментарі та заклики до ескалації насильства. Зокрема, фіксують погрози іншим членам уряду.

"Ми зафіксували кілька десятків таких випадків. Ми ідентифікували конкретних осіб у кількох випадках і, можливо, незабаром повідомимо результати. Ми реєструємо погрози членам уряду та іншим політичним лідерам як опозиції, так і коаліції", — сказав Солак.

Нагадаємо, що 15 травня словацький премʼєр Роберт Фіцо, який виступає проти надання військової допомоги Україні та введення антиросійських санкцій, став жертвою замаху

Нападник зробив пʼять пострілів у главу уряду, коли той спілкувався з місцевими в Гандлові. Три з них влучили у Фіцо. Президент Словаччини Зузана Чапутова назвала замах на премʼєра "жорстоким і безрозсудним".