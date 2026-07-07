Пролунав вибух у Дамаску поряд з готелем, де зупинився Макрон

Згідно з сирійськими ЗМІ, кортеж Макрона проїхав місце за 15 хвилин до вибухів. Іншої інформації наразі немає.

Президент Франції Емманюель Макрон здійснив візит до Сирії, ставши першим главою держави Європейського Союзу, який відвідав Дамаск після зміни влади у країні. Наприкінці 2024 року повстанські сили під керівництвом нинішнього президента Сирії Ахмеда аш-Шараа усунули від влади режим Башара Асада.

Крім того, це перша поїздка французького президента до Сирії з 2009 року. Востаннє французький лідер відвідував країну за президентства Ніколя Саркозі.

Під час перебування в Дамаску Макрон планує провести переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Як повідомили в канцелярії сирійського глави держави, сторони мають намір обговорити розвиток двосторонніх відносин, ситуацію у сфері регіональної безпеки, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.