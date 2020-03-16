Промисловість Китаю впала найбільше за 30 років через коронавірус
Як повідомляє Reuters, промисловість другої за розмірами ВВП країни світу скоротилося навіть більше, ніж у часи економічної кризи 2008 року.
Також коронавірус вплинув на низку інших важливих економічних показників Китаю. Зокрема, інвестиції у капітал в країні скоротилися на 24,5%, а рівень безробіття зріс до 6,2% (порівняно з 5,2% у грудні 2019 року) - це найвищий рівень за часи спостережень.
Роздрібні продажі у Китаї скоротилися на 20,5%, що свідчить про суттєве падіння економічної активності у країні.
Дані, наведені статистичним бюро Китаю, свідчать про те, що вплив коронавірусу на економіку виявився сильнішим, аніж очікувалося раніше.
Нагадаємо, що у Китаї обвалився індекс ділової активності
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