Промисловість Китаю впала найбільше за 30 років через коронавірус

Інвестиції у капітал в країні скоротилися на 24,5%, а рівень безробіття зріс до 6,2% (порівняно з 5,2% у грудні 2019 року) - це найвищий рівень за часи спостережень

Промислове виробництво у Китаї за січень-лютий 2020 року скоротилося на 13,5% - найбільше з 1990 року.

Як повідомляє Reuters, промисловість другої за розмірами ВВП країни світу скоротилося навіть більше, ніж у часи економічної кризи 2008 року.

Також коронавірус вплинув на низку інших важливих економічних показників Китаю. Зокрема, інвестиції у капітал в країні скоротилися на 24,5%, а рівень безробіття зріс до 6,2% (порівняно з 5,2% у грудні 2019 року) - це найвищий рівень за часи спостережень.

Роздрібні продажі у Китаї скоротилися на 20,5%, що свідчить про суттєве падіння економічної активності у країні.

Дані, наведені статистичним бюро Китаю, свідчать про те, що вплив коронавірусу на економіку виявився сильнішим, аніж очікувалося раніше.

Нагадаємо, що у Китаї обвалився індекс ділової активності