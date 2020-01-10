Проросійська ботоферма поширювала пропаганду з 8 тисяч SIM-карток - СБУ
Пише "Економічна правда" з посиланням на Пресслужбу СБУ
Дослівно: "Співробітники СБУ встановили особи всіх фігурантів, які перебувають на території нашої країни. Під час проведення обшуків у Києві та Донецькій області правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 4 сім-банки ємністю 128 і 32 канали та 6 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали".
Деталі: Правоохоронці також вилучили 8 тисяч SIM-карток. Наразі перевіряється версія стосовно причетності до "ботоферми" спецслужб і розвідки так званої "ДНР" і Росії.
Нагадаємо, що раніше СБУ заявила про викриття російських ботоферм у Києві та Запоріжжі: хотіли вплинути на місцеві вибори
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