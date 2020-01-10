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Проросійська ботоферма поширювала пропаганду з 8 тисяч SIM-карток - СБУ

Поширювали пропаганду з РФ і ДНР
Служба безпеки України викрила проросійську "ботоферму", що поширювала пропагандистські матеріали з РФ і так званої "ДНР".
Проросійська ботоферма поширювала пропаганду з 8 тисяч SIM-карток - СБУ Фото: з вільних джерел

Пише "Економічна правда" з посиланням на Пресслужбу СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ встановили особи всіх фігурантів, які перебувають на території нашої країни. Під час проведення обшуків у Києві та Донецькій області правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 4 сім-банки ємністю 128 і 32 канали та 6 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали".

Деталі: Правоохоронці також вилучили 8 тисяч SIM-карток. Наразі перевіряється версія стосовно причетності до "ботоферми" спецслужб і розвідки так званої "ДНР" і Росії.

Нагадаємо, що раніше СБУ заявила про викриття російських ботоферм у Києві та Запоріжжі: хотіли вплинути на місцеві вибори

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01 10 2020 10:28
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