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ПОЛІТИКА

Проросійський президент Хорватії перемагає у першому турі президентських виборів

29 грудня 2024, 20:36
Проросійський президент Хорватії перемагає у першому турі президентських виборів
Фото: з вільного доступу
Згідно з результатами екзит-полів, чинний президент Зоран Міланович набирає у першому турі 51.48%.

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович може перемогти вже у першому турі, оскільки за результатами екзит-полів він набирає понад 50% голосів виборців.

Про це повідомляє Vecernji List.

Згідно з результатами екзит-полів, чинний президент Зоран Міланович набирає у першому турі 51.48%.

Його головний суперник – Драган Приморац, колишній міністр науки, якого підтримує правлячий Хорватський демократичний союз, – 19,29%.

Далі йдуть дві жінки – незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Іванна Кекін з лівої зеленої політичної партії "Ми можемо!" (Mozemo), які набирають по понад 8% кожна.

Попередні результати виборів виборча комісія має почати оприлюднювати за годину після закриття дільниць.

Роль президента значною мірою церемоніальна, оскільки глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Під час свого перебування на посаді Міланович, колишній прем'єр-міністр і популіст, протистояв прем'єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики.

У Хорватії вранці 29 грудня розпочалися вибори президента. На них головними суперниками є кандидати від двох найбільших партій — чинний президент Зоран Міланович від опозиційних соціалістів-демократів і ексміністр освіти Драган Пріморац від правлячої партії "Хорватський демократичний союз".

вибориХорватія

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