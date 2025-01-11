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Прощальні санкції Байдена проти російської нафти стали найпотужнішими – Bloomberg

11 січня 2025, 19:41
Прощальні санкції Байдена проти російської нафти стали найпотужнішими – Bloomberg
Фото: Reuters
Лише за 10 днів до відставки Байден ввів справді болючі для кремля нафтові обмеження.

Вчора, 10 січня, Вашингтон оголосив про масштабні санкції щодо російської торгівлі нафтою за весь час повномасштабної війни. 

В разі, якщо  Дональд Трамп після інавгурації не скасує ці обмеження, вони нашкодять російському нафтовому експорту сильніше, ніж усе, що було до цього. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Найжорстокішими обмеженнями стали санкції проти компаній "Сургутнефтегаз" і "Газпром нефть". 

В тому році саме ці дві компанії відправляли морем близько 970 000 барелів нафти на день і от тепер нафтопереробні заводи в Індії та Китаї можуть втратити потужних постачальників, якщо не наважаться проігнорувати санкції США і якщо ці дві компанії таки повністю зупинять експорт, то це складе третину морського експорту росії.

Також США оголосили про санкції щодо близько 160 окремих нафтових танкерів, а це теж сильно вплине на морське перевезення кремлем нафти, адже завдяки минулим санкціям з 39 танкерів, які раніше потрапили під американські санкції, 33 повністю припинили перевезення вантажів. 

Це значно вищий показник, ніж у танкерів, які потрапили лише під європейські, але не під американські санкції.

Однак санкції проти двох найбільших російських постачальників страхових послуг для нафтових танкерів, СК "Інгосстрах" і групи "Альфастрахування", навряд чи сильно вплинуть на ситуацію, вважають автори публікації. Імовірно, страхування танкерів просто перекинуть на інші страхові фірми, зокрема і фірми-одноденки.

Наразі індійські і китайські нафтопереробні підприємства легко відмовлялися від взаємодії з підсанкційними російськими танкерами, але таких було зовсім небагато, тож це не було проблемою, тепер же під санкції потрапила значна частина "тіньового флоту" танкерів, і це змінює всю картину, пише видання. 

Вчора, 10 січня, США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку.

 

РосіяСШАсанкції

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