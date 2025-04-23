Прощання з Папою Римським у Ватикані триватиме три дні

А вже в суботу відбудеться похорон понтифіка.

В середу, 23 квітня, тіло Папи Римського Франциска перенесли до собору Святого Петра у Ватикані для прощання, яке триватиме три дні.

Ці дні базиліка буде відчинена до опівночі, передає Vatican News.

Труну поставили перед головним вівтарем, спорудженим над місцем поховання першого Папи – святого апостола Петра.

Сьогодні і завтра базиліка буде відчинена до 24:00, а в пʼятницю – до 19:00, щоб віряни могли прийти попрощатися з пастирем, який більше 12 років очолював католицьку церкву.

Вже в суботу, 26 квітня, відбудеться похорон, який відслужать на площі Святого Петра, звідки Папа Франциск здійснить "останню прощу" до базиліки Пресвятої Марії, де за заповітом "його тіло залишиться на вічний спочинок у надії воскресіння".

Процесія розпочалася у каплиці ватиканського гостьового комплексу "Дім святої Марти", спорудженого для того, щоб розселяти кардиналів, які прибувають на конклав, і в якому Папа Франциск вирішив залишитися проживати після свого обрання.

Після смерті понтифіка у Ватикані оприлюднили духовний заповіт Папи Римського.