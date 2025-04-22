У Ватикані оприлюднили духовний заповіт Папи Римського

В заповіті Франциска від 29 червня 2022 року вказується місце його майбутнього поховання - в базиліці Святої Марії Великої.

Оприлюднено духовний заповіт Папи Римського Франциска, який помер вчора у віці 88 років. Документ було складено майже за три роки до смерті понтифіка.

Про це повідомляє Vatican News.

В заповіті Франциска від 29 червня 2022 року вказується місце його майбутнього поховання - в базиліці Святої Марії Великої. Також зазначається, що на могилі має бути лише надпис ім'я 266-го Папи Римського: "Франциск" (Franciscus).

Нижче наведено повний текст документа, який оприлюднив новинний інформаційний портал Ватикану:

"В ім'я Пресвятої Трійці. Амінь.

Відчуваючи наближення сутінків мого земного життя і з твердою надією на вічне життя, я хочу викласти свої останні побажання виключно щодо місця мого поховання.

Протягом усього мого життя, і під час мого служіння священиком і єпископом, я завжди довіряв себе Матері нашого Господа, Пресвятій Діві Марії. З цієї причини я прошу, щоб мої тлінні останки спочивали - в очікуванні дня Воскресіння - в папській базиліці Святої Марії Великої.

Бажаю, щоб моя остання земна дорога закінчилася саме в цьому стародавньому Марійському санктуарії, де я завжди зупинявся б на молитві на початку і наприкінці кожної Апостольської подорожі, з вірою довіряючи свої наміри Непорочній Матері та дякуючи за Її ніжну та материнську опіку.

Я прошу підготувати мою гробницю в поховальній ніші в бічному проході між каплицею Павла (каплицею Salus Populi Romani) і каплицею Сфорца базиліки, як показано на плані, що додається.

Могила повинна бути в землі; простий, без особливого орнаменту, з лише написом: Franciscus.

Витрати на підготовку поховання будуть покриті сумою, наданою благодійником, щодо якої я домовився про передачу до папської базиліки Святої Марії Великої. Я дав необхідні вказівки щодо цього кардиналу Роландасу Макрікасу, надзвичайному комісару Ліберійської базиліки.

Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство між народами.

Санта Марта, 29 червня 2022 р. Франциск".

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Йому було 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та займав цю посаду з 13 березня 2013 року.

Президент Дональд Трамп, як очікується, цього тижня особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска у Ватикані.

Цей візит стане першою закордонною поїздкою президента США під час його другого терміну.

"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо можливості бути там!" – написав Трамп у понеділок у другій половині дня.

Ватикан поки не оголосив дату похорону.

За кілька годин до того, як рано вранці в понеділок було оголошено про його смерть, Франциск коротко зустрівся в неділю з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, недавнім католицьким новонаверненим.