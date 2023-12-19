"Прослушка" у Залужного: з'явилися нові деталі

Перед будь-якою нарадою здійснюється перевірка приміщення.

"Прослушка", яку знайшли в одному з кабінетів головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного була імітацією пристрою.

Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, повідомляє "Радіо Свобода".

"Наскільки мені відомо, не було знайдено не тільки засобів запису, а й елементів живлення. Тобто це була імітація пристрою, який, можливо, був закладений для якихось інших дій, не для запису. Можливо, для провокації", - розповів він.

Ягун наголосив, що перед будь-якою нарадою здійснюється перевірка. Фахівці виявили "жучок" перед тим, як до кабінету зайшов головнокомандувач.

"Тобто зробити так, щоб хтось заклав пристрій, а він прийшов і провів якусь нараду, неможливо. Це порушення протоколу. На що сподівалася ця особа чи особи, які це робили, я не дуже розумію", - розповів генерал-майор.

Як повідомлялося, ввечері 17 грудня ЗМІ повідомили, що у кабінеті Залужного знайшли "прослушку" - мікрофон саморобного виробництва. Також мікрофон був виявлений у кабінеті особистого помічника Залужного - Костянтина Бушуєва. Згодом СБУ підтвердила інформацію та відкрила провадження.