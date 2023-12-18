СБУ відкрила справу через прослушку Залужного

Попередньо, пристрій перебував у неробочому стані.

Служба безпеки України відкрила справу через прослушку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє СБУ в Telegram.

Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

В СБУ заявили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

"Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу", - йдеться у повідомленні.

У листопаді Залужний написав статтю та дав інтерв'ю західним виданням, де розповів про свої помилки, ризики позиційної окопної війни та про те, що необхідно для перемоги над росією.