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ПОЛІТИКА

Протест перевізників на кордоні. Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі

16 листопада 2023, 12:26
Протест перевізників на кордоні. Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі
Джерело: Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu / Facebook
У ЄК наголошують, що польська влада зобов'язана забезпечити потік товарів з України через так звані "коридори солідарності".

Якщо польська влада не вирішить проблему блокування прикордонних переходів з Україною, Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі.

Про це стало відомо кореспонденту польського RMF FM у Брюсселі.

У ЄК наголошують, що польська влада зобов'язана забезпечити потік товарів з України через так звані "коридори солідарності". Польська влада повинна за законодавством ЄС забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах, повідомив RMF FM речник Єврокомісії. 

Дехто в ЄК вважає, що польська влада робить не все, щоб вирішити проблему і припинити протест польських перевізників, і Брюссель явно втрачає терпіння. 

З неофіційних джерел RMF FM стало відомо, що у Єврокомісії розглядають питання про порушення польською владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно було продовжено до червня 2024 року. Наразі Єврокомісія має дослідити правові підстави для запуску каральної процедури.

Офіційно ЄК не хоче коментувати заходи, які вона може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

"Європейська комісія все ще перебуває в контакті з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки дискусії тривають", – повідомив речник ЄК.

6 листопада, після 12:00 кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. 12 листопада польські перевізники продовжували протестувати.

Польщапротестиперевізники

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