Протестувальники оточили резиденцію президента Сербії

Кілька тисяч прихильників опозиції, переважно молоді без партійних символів, оточили президентський палац, у якому президент Сербії Александар Вучич виступав перед журналістами.

Лідери протесту заявляють, що не розійдуться, поки глава країни не подасть у відставку, повідомляє LB.ua.

Резиденцію, розташовану в центрі столиці, неподалік будівлі парламенту, охороняють поліцейські та спецпризначенці. Опозиціонери закликають жителів Белграда і поліцейських приєднатися до них.



Фото: EPA/UPG

Тим часом президент Вучич провів позачергову прес-конференцію, під час якої пообіцяв покарати учасників заворушень, що сталися напередодні, і назвав лідерів масових протестів "злодіями, хуліганами і фашистами". Президент також повідомив, що не боїться учасників демонстрацій і має намір, як і раніше, захищати закон і порядок у Сербії.

Крім Белграда, акції протесту пройшли в ряді інших міст Сербії, а також за межами країни.

Напередодні близько 50 учасників акцій протесту проти політики сербського президента увірвалися в будівлю державного телеканалу РТС у Белграді. Вони вимагали від телеканалу надати їм прямий ефір і звинуватили його керівництво в необ'єктивному висвітленні подій. Поліції вдалося без застосування сили вивести протестувальників з будівлі. Того самого дня продовжилися щотижневі демонстрації проти президента - ця субота стала 15-ю з моменту початку акцій.



Фото: EPA/UPG

Приводом для проведення першої масової акції 8 грудня стало жорстоке побиття лідера Лівої партії опозиціонера Борко Стефановича, що сталося в місті Крушевац на півдні Сербії. 23 листопада політику завдали ударів залізним прутом, внаслідок чого він зазнав тяжких травм.

Нагадаємо, що тисячі сербів зібралися на вулицях Белграда, щоб вшанувати пам’ять опозиційного політика Олівера Івановича, вбитого рік тому і чиє вбивство досі не розкрите.