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Протестувальники в столиці Албанії підпалили будівлю парламенту, - ФОТО

Не менш як 12 співробітників поліції отримали поранення
У столиці Албанії Тирані в суботу, 11 травня, відбулися зіткнення між учасниками антиурядових протестів і правоохоронцями.
Протестувальники в столиці Албанії підпалили будівлю парламенту, - ФОТО Фото: EPA/UPG

"Кілька тисяч протестувальників зібралися перед будівлею парламенту в Тирані з вимогою відставки голови Ради міністрів Еді Рами. Вони стали кидати в поліцейських пляшки із запальною сумішшю і петарди, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети", - йдеться в повідомленні DW.

За словами представників екстрених служб, не менш як 12 співробітників поліції отримали поранення.


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що в лютому прихильники албанської опозиції кидали фаєри і підпалили автомобільну шину біля будівлі парламенту країни, намагаючись заблокувати вхід в будівлю депутатам правлячої партії на тлі закликів до уряду піти у відставку. 

 

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12 05 2019 13:13
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