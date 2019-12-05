CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Албанії Тирані в суботу, 11 травня, відбулися зіткнення між учасниками антиурядових протестів і правоохоронцями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Протестувальники в столиці Албанії підпалили будівлю парламенту, - ФОТО
Не менш як 12 співробітників поліції отримали поранення
Фото: EPA/UPG
"Кілька тисяч протестувальників зібралися перед будівлею парламенту в Тирані з вимогою відставки голови Ради міністрів Еді Рами. Вони стали кидати в поліцейських пляшки із запальною сумішшю і петарди, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети", - йдеться в повідомленні DW.
За словами представників екстрених служб, не менш як 12 співробітників поліції отримали поранення.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Нагадаємо, що в лютому прихильники албанської опозиції кидали фаєри і підпалили автомобільну шину біля будівлі парламенту країни, намагаючись заблокувати вхід в будівлю депутатам правлячої партії на тлі закликів до уряду піти у відставку.
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12 05 2019 13:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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