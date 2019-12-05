Протестувальники в столиці Албанії підпалили будівлю парламенту, - ФОТО

У столиці Албанії Тирані в суботу, 11 травня, відбулися зіткнення між учасниками антиурядових протестів і правоохоронцями.

"Кілька тисяч протестувальників зібралися перед будівлею парламенту в Тирані з вимогою відставки голови Ради міністрів Еді Рами. Вони стали кидати в поліцейських пляшки із запальною сумішшю і петарди, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети", - йдеться в повідомленні DW.

За словами представників екстрених служб, не менш як 12 співробітників поліції отримали поранення.



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG