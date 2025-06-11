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Протести у США: Нацгвардію розгортають і в штаті Техас

11 червня 2025, 16:03
Протести у США: Нацгвардію розгортають і в штаті Техас
Фото: baltimoresun.com
Демонстрації охопили вже низку міст.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про розгортання у штаті Національної гвардії через протести щодо масштабних рейдів Міграційної і митної служби США.

Про це губернатор написав у соцмережі X (Twitter). 

"Національна гвардія Техасу буде розгорнута на місцях по всьому штату для забезпечення миру та порядку. Мирний протест є законним. Заподіяння шкоди особі чи майну є незаконним і призведе до арешту", - йдеться у дописі. 

Політик написав, що Нацгвардія Техасу застосовуватиме "всі інструменти та стратегії, щоб допомогти правоохоронним органам підтримувати порядок".

Протягом останніх днів у низці міст Техасу – Остіні, Далласі, Г’юстоні та Сан-Антоніо – відбулися протести через масштабні рейди Міграційної та митної служби США.

Також Департамент поліції Остіна заявив про затримання вісьмох осіб, а Департамент громадської безпеки Техасу – п'ятьох.

Четверо поліцейських зазнали поранень в Остіні. 

Зранку ми повідомляли, що у США готуються мільйонні протести проти Трампа.

 

СШАпротести

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