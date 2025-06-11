У США готуються мільйонні протести проти Трампа – ЗМІ

Мітинги проходять на тлі військового параду у Вашингтоні, який Трамп влаштовує на свій день народження.

У суботу в США заплановані масштабні акції протесту проти Дональда Трампа організатори очікують участь мільйонів людей.

Про це повідомляє Axios.

Мітинги проходять на тлі військового параду у Вашингтоні, який Трамп влаштовує на свій день народження.

Акція під назвою "Без королів" охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США.

Протести ініціювали понад 100 продемократичних громадських організацій, які оголосили 14 червня "шанс відобразити абсурдність режиму MAGA та клоунів".

"Дональд Трамп хоче танки на вулицях та телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження", - йдеться в заяві організаторів.

Масові виступи відбудуться як відповідь на військовий парад у Вашингтоні, організований до 79-річчя Трампа та 250-річчя армії США.

За даними, його вартість може сягнути до 45 млн доларів. Це не враховуючи витрати на безпеку.

Президент США попередив, що будь-які протести під час будуть зустрінуті з "дуже великою силою".

Однак у самому Вашингтоні масштабних акцій не планується - організатори свідомо обрали інші міста, щоб уникнути конфронтації.

Паралельно відбудеться ще одна протестна кампанія - "Вижени клоунів", організована Women’s March. Вже підтверджено понад 13 000 учасників у 320 містах.

6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців.Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.

Під час виступу на честь 250-річчя армії США у Форт-Бреггу президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори та несли прапори інших держав. Глава Білого дому назвав протестувальників "тваринами" і заявив про намір домагатися кримінального покарання за спалення національного символу, зокрема – одного року позбавлення волі.

У центрі столиці Каліфорнії запрацювала комендантська година через факти мародерства учасників протесту.