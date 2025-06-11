Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Лос-Анджелесі ввели комендантську годину через протести

11 червня 2025, 10:13
У Лос-Анджелесі ввели комендантську годину через протести
джерело People's City Council - Los Angeles / X
Місцева влада Лос-Анджелеса запровадила комендантську годину в обмеженій зоні центру міста, де тривають масові протести мігрантів.

У центрі столиці Каліфорнії запрацювала комендантська година через факти мародерства учасників протесту.

Про це повідомляє CNN.

Місцева влада Лос-Анджелеса запровадила комендантську годину в обмеженій зоні центру міста, де тривають масові протести мігрантів.

Мер міста Карен Басс під час прес-конференції заявила, що обмеження будуть діяти з 20:00 вівторка до 6:00 середи за місцевим часом.

Зазначимо, що комендантська година в місті уже діє і почалася о 06:00 за київським часом.

За словами джерела у правоохоронних органах, обмеження торкнуться менше 100 тисяч осіб з 4 мільйонів жителів Лос-Анджелеса.

Офіс міського голови також оприлюднив графік кордонів зони, на яку поширюється комендантська година в центрі каліфорнійської столиці.

У мерії повідомили, що під час протестів проти імміграційної політики, які відбулися цього тижня, в центрі Лос-Анджелеса було пограбовано приблизно 23 підприємства.

Басс уточнила, що ця "насильницька поведінка" і стала однією з причин, чому міська влада вирішила запровадити обмеження.

"Комендантська година розглядалася впродовж декількох днів. Однак після насильства, що відбулося минулої ночі, - 23 магазини були розграбовані, - і просто через масштабний характер вандалізму, ми дійшли до критичної точки", - сказала вона.

За даними поліції, підозрювані грабіжники пограбували магазини Adidas, Apple Store, два диспансери, аптеку та ювелірний магазин.

6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців. Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.

Під час виступу на честь 250-річчя армії США у Форт-Бреггу президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори та несли прапори інших держав. Глава Білого дому назвав протестувальників "тваринами" і заявив про намір домагатися кримінального покарання за спалення національного символу, зокрема – одного року позбавлення волі.

протестиЛос-Анджелескомендантська година

Останні матеріали

НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється