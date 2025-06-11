У Лос-Анджелесі ввели комендантську годину через протести

Місцева влада Лос-Анджелеса запровадила комендантську годину в обмеженій зоні центру міста, де тривають масові протести мігрантів.

У центрі столиці Каліфорнії запрацювала комендантська година через факти мародерства учасників протесту.

Про це повідомляє CNN.

Місцева влада Лос-Анджелеса запровадила комендантську годину в обмеженій зоні центру міста, де тривають масові протести мігрантів.

Мер міста Карен Басс під час прес-конференції заявила, що обмеження будуть діяти з 20:00 вівторка до 6:00 середи за місцевим часом.

Зазначимо, що комендантська година в місті уже діє і почалася о 06:00 за київським часом.

За словами джерела у правоохоронних органах, обмеження торкнуться менше 100 тисяч осіб з 4 мільйонів жителів Лос-Анджелеса.

Офіс міського голови також оприлюднив графік кордонів зони, на яку поширюється комендантська година в центрі каліфорнійської столиці.

У мерії повідомили, що під час протестів проти імміграційної політики, які відбулися цього тижня, в центрі Лос-Анджелеса було пограбовано приблизно 23 підприємства.

Басс уточнила, що ця "насильницька поведінка" і стала однією з причин, чому міська влада вирішила запровадити обмеження.

"Комендантська година розглядалася впродовж декількох днів. Однак після насильства, що відбулося минулої ночі, - 23 магазини були розграбовані, - і просто через масштабний характер вандалізму, ми дійшли до критичної точки", - сказала вона.

За даними поліції, підозрювані грабіжники пограбували магазини Adidas, Apple Store, два диспансери, аптеку та ювелірний магазин.

6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців. Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.

Під час виступу на честь 250-річчя армії США у Форт-Бреггу президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори та несли прапори інших держав. Глава Білого дому назвав протестувальників "тваринами" і заявив про намір домагатися кримінального покарання за спалення національного символу, зокрема – одного року позбавлення волі.