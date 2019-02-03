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Протести "жовтих жилетів": 9 затриманих у Парижі, зіткнення у Нанті

Процесія, яка вважалася головною, змінила погоджений маршрут в останню хвилину, після чого поліція застосувала спецзасоби
2 березня в ході протестів руху "жовті жилети" в Парижі поліція затримала 9 осіб.
Протести "жовтих жилетів": 9 затриманих у Парижі, зіткнення у Нанті Фото:Twitter/ Протести "Жовтих жилетів"

У суботу в французькій столиці було заплановано принаймні 4 акції. Процесія, яка вважалася головною, змінила погоджений маршрут в останню хвилину, після чого поліція застосувала спецзасоби, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

 

Перші зіткнення почалися вранці в Нанті, коли деякі демонстранти також хотіли пройти через неузгоджені вулиці. Поліція застосувала сльозогінний газ

Організатори заявляють, що хочуть підтримувати тиск на уряд, оскільки двомісячна "велика дискусія", ініційована президентом Макроном, щоб прості французькі люди висловили свої погляди на економічні та демократичні питання країни, закінчується цього місяця.

Додамо, що французькі "жовті жилети" протестують 16-ті вихідні поспіль в Парижі та інших містах, щоб показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною для багатих.
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02 03 2019 19:46
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