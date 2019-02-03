Протести "жовтих жилетів": 9 затриманих у Парижі, зіткнення у Нанті

Процесія, яка вважалася головною, змінила погоджений маршрут в останню хвилину, після чого поліція застосувала спецзасоби

2 березня в ході протестів руху "жовті жилети" в Парижі поліція затримала 9 осіб.

У суботу в французькій столиці було заплановано принаймні 4 акції. Процесія, яка вважалася головною, змінила погоджений маршрут в останню хвилину, після чого поліція застосувала спецзасоби, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

VIDEO: A few hundred "yellow vest" protesters have begun marching in Paris for the 16th day of weekend demonstrations in France. The movement began as a protest against rising fuel taxes but evolved into a wider opposition to President Macron's style of government. #giletsjaunes pic.twitter.com/2KRUPSzSYi — AFP news agency (@AFP) 2 марта 2019 г.

Перші зіткнення почалися вранці в Нанті, коли деякі демонстранти також хотіли пройти через неузгоджені вулиці. Поліція застосувала сльозогінний газ

Організатори заявляють, що хочуть підтримувати тиск на уряд, оскільки двомісячна "велика дискусія", ініційована президентом Макроном, щоб прості французькі люди висловили свої погляди на економічні та демократичні питання країни, закінчується цього місяця.