Проти Amazon у США подали позов щодо гендерної і расової дискримінації

Позивачка, яка прийшла в Amazon 4 роки тому, також звинуватила менеджмент компанії у неналежній поведінці

Співробітниця Amazon Шарлотта Ньюман подала позов проти керівництва компанії, звинувативши його у дискримінації по расовій та гендерній ознаках, а також у харасменті.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Економічна правда".

У позові, поданому в понеділок у федеральний суд у Вашингтоні, йдеться, що Amazon наймає темношкірих людей на нижчі посади та пропонує їм підвищення рідше, ніж співробітникам з білим кольором шкіри зі схожою кваліфікацією.

У позові йдеться про дискримінацію та харасмент, а також про порушення закону про рівну оплату праці.

"Ця практика особливо сильно впливає на темношкірих жінок у цій компанії", - йдеться у заяві юридичної фірми Wigdor LLP, яка подала позов від імені Шарлотти Ньюман.

У заяві Wigdor LLP йдеться, що Ньюман лише через два з половиною роки отримала ту посаду, на яку розраховувала при наймі в Amazon, хоча виконувала саме ці обов'язки, але платили їй менше.

Зазначається, що позивачка, яка прийшла в Amazon 4 роки тому, також звинуватила менеджмент компанії у неналежній поведінці.

За словами Ньюман, керівники смикали її за волосся, називали "страшною" і схожою на "горилу".

Також, за її словами, вона піддавалася сексуальним домаганням на роботі.

Ньюман також стверджує, що їй відомі інші випадки дискримінації за расовою і гендерною ознакою, а також неналежної поведінки керівництва щодо інших темношкірих співробітників.

"Ми не терпимо дискримінації або будь-яких утисків і ретельно розслідуємо всі претензії, вживаючи відповідних заходів", - відреагували на позов Ньюман в Amazon, додавши, що розбираються з висунутими звинуваченнями.

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