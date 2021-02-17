Засновник Amazon Безос повернув собі звання найбагатшої людини світу – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg, пише "Економічна правда".
Зазначається, що у вівторок акції Tesla Inc. подешевшали на 2,4% - це "відмінусувало" 4,6 млрд доларів зі статків Маска.
Видання нагадує, що Безос беззмінно очолював рейтинг Bloomberg Billionaires Index майже 3 роки - до 7 січня 2021 року, коли лідером став Маск.
Зазначається, що Безос у третьому кварталі цього року піде з посади гендиректора Amazon, яку він займав з 1994 року, щоб зосередитись на інших проєктах.
"Безос також володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin та Washington Post, і за останні роки посилив свою благодійну діяльність. Акції Amazon зросли на 53% за останні 12 місяців", - пише Bloomberg.
Третім у рейтингу Bloomberg Billionaires Index йде співзасновник Microsoft Білл Гейтс із статками в 137 млрд доларів.
Читайте також: Джефф Безос покине пост гендиректора Amazon
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам