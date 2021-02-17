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Засновник Amazon Безос повернув собі звання найбагатшої людини світу – Bloomberg

Знову обігнав Маска
Засновник Amazon Джефф Безос повернувся на першу сходинку рейтингу найбагатших людей планети Bloomberg Billionaires Index - станом на 16 лютого його статки оцінювали в 191 млрд доларів - це на 955 млн доларів більше, ніж у CEO Tesla Ілона Маска, який йде другим.
Засновник Amazon Безос повернув собі звання найбагатшої людини світу – Bloomberg Jeff Bezos. Фото: mirror.co.uk

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Економічна правда".

Зазначається, що у вівторок акції Tesla Inc. подешевшали на 2,4% - це "відмінусувало" 4,6 млрд доларів зі статків Маска.

Видання нагадує, що Безос беззмінно очолював рейтинг Bloomberg Billionaires Index майже 3 роки - до 7 січня 2021 року, коли лідером став Маск.

Зазначається, що Безос у третьому кварталі цього року піде з посади гендиректора Amazon, яку він займав з 1994 року, щоб зосередитись на інших проєктах.

"Безос також володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin та Washington Post, і за останні роки посилив свою благодійну діяльність. Акції Amazon зросли на 53% за останні 12 місяців", - пише Bloomberg.

Третім у рейтингу  Bloomberg Billionaires Index йде співзасновник Microsoft Білл Гейтс із статками в 137 млрд доларів.

Читайте також: Джефф Безос покине пост гендиректора Amazon

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17 02 2021 09:24
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