Проти Кадирова та його родини у США ввели санкції

США оголосили про запровадження санкцій проти лідера Чечні Рамзана Кадирова та його родини.

Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США. Повідомляється, що санкції введено проти: Кадирова Рамзана Ахматовича; Кадирової Айшат Рамзанівни; Кадирової Карини Рамзанівни; Кадирової Мідні Мусаївни; Кадирової Табарик Рамзанівни. Нагадаємо, Кадиров заявив, що РФ поверне контроль на Харківщині та дійде до Одеси. При цьому голова Чечні визнав, що на Харківському напрямку були допущені помилки. Читайте також: Тімоті Снайдер: влада путіна слабне

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