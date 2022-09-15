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Проти Кадирова та його родини у США ввели санкції

США оголосили про запровадження санкцій проти лідера Чечні Рамзана Кадирова та його родини.
Проти Кадирова та його родини у США ввели санкції Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
 
Повідомляється, що санкції введено проти:
 
Кадирова Рамзана Ахматовича;
 
Кадирової Айшат Рамзанівни;
 
Кадирової Карини Рамзанівни;
 
Кадирової Мідні Мусаївни;
 
Кадирової Табарик Рамзанівни.
 
Нагадаємо, Кадиров заявив, що РФ поверне контроль на Харківщині та дійде до Одеси. При цьому голова Чечні визнав, що на Харківському напрямку були допущені помилки. 
 
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15 09 2022 21:31
ТЕГИ: США, санкції
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