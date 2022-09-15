CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСША оголосили про запровадження санкцій проти лідера Чечні Рамзана Кадирова та його родини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Проти Кадирова та його родини у США ввели санкції
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
Повідомляється, що санкції введено проти:
Кадирова Рамзана Ахматовича;
Кадирової Айшат Рамзанівни;
Кадирової Карини Рамзанівни;
Кадирової Мідні Мусаївни;
Кадирової Табарик Рамзанівни.
Нагадаємо, Кадиров заявив, що РФ поверне контроль на Харківщині та дійде до Одеси. При цьому голова Чечні визнав, що на Харківському напрямку були допущені помилки.
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15 09 2022 21:31 МЕДІА
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