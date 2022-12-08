Тімоті Снайдер: влада путіна слабне

Професор історії Єльського університету, історик та публіцист Тімоті Снайдер вважає, що правління російського президента Володимира Путіна «слабшає», і зазначив, що триває підготовка до боротьби за владу. Про це він написав наприкінці липня у своєму блозі. Пропонуємо вашій увазі адаптований переклад його статті

Тімоті Снайдер:

Мені здається, здалеку, що влада Путіна слабшає. Зараз ми регулярно чуємо від людей, окрім путіна (наприклад, колишнього прем’єр-міністра і президента Дмитра Медвєдєва) про сенс війни, про катастрофічні наслідки, які чекають на Україну та Захід, тощо. Це цікаво, тому що це схоже на ознаку того, що путін втрачає контроль.

Зазвичай при висвітленні таких заяв у новинах увага зосереджується на їх змісті. Коли медведєв каже нам, що у війні винна Польща, або що Україна — це єврейська змова, або що той чи інший вчинок призведе до жахливих наслідків, ми звертаємо увагу на це. Він додає до циклу новин, сформованих навколо страху. Але глибша історія, я думаю, полягає в тому, що він та інші люди, окрім путіна, тепер відчувають себе уповноваженими робити такі «барвисті» заяви. До війни цього було менше.

Пропаганда невідворотного в такому вигляді служить кільком цілям. Зовні це демонструє (точніше, здається) лояльність до путіна. У той час, коли росія програє війну, найкраща надія полягає в тому, щоб переконати Захід, що росію якимось чином неможливо зупинити, а це не так. росія була змушена відступити, лише у цій війні, з великої частини української території. Її сили на півдні зараз перебувають у незавидній ситуації. Історія росії, як і історія Америки, всіяна поразками у війнах.

Водночас пропаганда невідворотного є риторичною підготовкою до боротьби за владу після падіння путіна. Якщо росія програє війну, люди, які зараз говорять радикальні речі, захистять себе. Зі свого боку, я схильний розглядати різкі заяви як доказ того, що важливі росіяни (медведєв, а також міністр закордонних справ сергій лавров) розуміють, що росія може програвати війни, і програє цю.

Я не впевнений, що медведєв, який роками вважався ліберальною альтернативою путіну, вірить антиукраїнським, антисемітським, антипольським і антизахідним заявам ненависті, які він публікує у своєму Telegram-каналі. Він створює профіль, який може бути корисним після путіна (так само, як колись його профіль технократа був корисний путіну). Висловлювання лаврова викликає схоже відчуття. Він не хоче залишатися осторонь хору прославлення жорстокості, але він не може не турбуватися про зміст. Його нещодавня заява про те, що росія повинна анексувати будь-яку територію, з якої будь-яка зброя може досягти росії, означає, що росія повинна продовжувати експансію, доки не контролюватиме всю поверхню землі.

Іншим цікавим прикладом є рамзан кадиров, який керує Чечнею як своєю особистою сатрапією з тих пір, як він допоміг путіну виграти Другу чеченську війну. кадиров командує свого роду особистою озброєною гвардією, яка виступає поряд з російською армією у її зовнішніх війнах.

В Україні кадиров говорив про необхідність взяти Київ, а потім, схоже, вагався ризикувати своїми людьми заради менш престижних цілей, доступних для російського наступу в даний момент. Згідно з російською статистикою, втрати чеченців є одними з найнижчих серед усіх регіонів, що було б дивно, враховуючи присутність в Україні саме чеченських сил. Проте з точки зору власних інтересів кадирова це має сенс. Його люди мають бути присутніми в Україні, тому що поки він має виглядати лояльним. Але для нього важливіше, щоб вони були доступні для майбутньої боротьби за владу в постпутінській росії.

Схоже, зараз він думає про майбутнє. Зараз кадиров пропонує росії розмістити системи ППО в Чечні. Він виправдовується тим, що Україна може напасти на Чечню, що є повною нісенітницею. Він також повідомив, що новий батальйон, створений у Чечні для боротьби в Україні, замість цього залишиться в Чечні. Це більше схоже на те, що він готується до постпутінської росії, в якій Чечня претендувала б на незалежність.

Ще однією ознакою слабкості путіна є сама армія. Аргумент щодо того, виграє чи програє росія, можна виразити у військових термінах. Але сама армія є джерелом політичної сили путіна. Твердження про її вічну непереможність є послідовним елементом власної пропаганди путіна.

росіяни можуть подумати, що росія виграє війну. Але там, у реальному світі, на території України, російська армія зазнає втрат у техніці та офіцерах, що загрожує її цілісності як інституції, не кажучи вже про її здатність виконувати численні інші місії за межами України.

Санкції погіршують ситуацію. Армія світового класу – це не та, яка шукає в Тегерані безпілотники, створені на основі західних технологій. Але росія зараз саме там. Путін може вижити, якщо армія не буде сильною. Але в певний момент не бути сильним перетворюється на не виглядати сильним. А влада путіна тримається на образі; вирішивши вести справжню війну, він зробив ілюзію сили заручником реальності.

Російська армія також несе жахливі втрати в людях, що свідчить про наступну ознаку слабкості путіна. російська держава не здатна на таку війну. Все виглядає фашистським наверху, але йому бракує фашистської здатності до тотальної війни. Його повсякденна сила виникає внаслідок демобілізації населення, а не його мобілізації. Старий комуністичний жарт звучав так: «ми робимо вигляд, що працюємо, а ви робите вигляд, що нам платите». У сьогоднішній росії реальність схожа на те, що "ви робите вигляд, що виграли війну, а ми робимо вигляд, що демонструємо ентузіазм".

Путін, здається, боїться, що загальна мобілізація зруйнує його популярність і повалить його режим. Таким чином, драматична риторика на російському телебаченні та в Telegram-каналах російських лідерів є радше заміною, ніж свідченням національного консенсусу щодо війни. Поки всі говорять націоналістичні речі, зберігається певна рівновага. Але це означає, що кожен блефує щодо всіх.

Рівновага, яка тримає путіна при владі – панування над суперниками, м’яка підтримка населення, цілісність армії – заперечується реаліями непередбачуваної і дорогої війни. путін добре вміє тримати нас усіх у тумані. Але тепер він сам здається заблукав у тумані війни.

Ніхто не може сказати, що саме відбувається всередині кремля. Але загальне скрутне становище здається очевидним. Пастка, розставлена путіну (з власної волі чи мимоволі, свідомо чи несвідомо) і суперниками, і громадськістю, і армією, виглядає так: ми всі з вами погодимося, що ми виграємо війну — і нам усім буде нікого звинувачувати, якщо росія її програє. Усе це досить розпливчасте, напівневимовлене, затьмарене емоціями, переміщенням, табу та страхом. Але це загальна картина. А в її основі пастку розклав сам путін.

Ніхто не може сказати, як зміниться влада в росії і яким буде наступний етап правління путіна. Особисто я не думаю, що послаблення влади путіна має призвести до драматичних сценаріїв перевороту, які люди передбачали на початку війни (хоча вони можливі, якщо путін дозволить війні тривати занадто довго). Я також не очікую, що настане момент, коли путін вирішить, що його врятує щось різке на полі бою, а це не так. Це також означало б відкрите визнання поразки, чого він повинен уникати. Натомість я очікую чогось набагато банальнішого: що голос путіна матиме все менше значення в міру того, як війна триватиме, і що йому в якийсь момент доведеться вирішити, чи варто намагатися ризикувати своєю позицією.

Війна – це політика іншими засобами; путін сам вибрав цю війну з її жорстокими злочинами. Щоб війна закінчилася, путін повинен відчути, що політика навколо нього змінюється; і тому, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти. Для Заходу це означає терпіння і твердість, і послідовне постачання необхідної Україні зброї.

Джерело: Блог Тімоті Снайдера