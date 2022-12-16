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Проти Росфінмоніторингу введено безпрецедентні санкції

16 грудня 2022, 16:05
Проти Росфінмоніторингу введено безпрецедентні санкції
Джерело: kompromat
Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки застосовано безпрецедентні санкції щодо Підрозділу фінансової розвідки росії – Росфінмоніторингу.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу України.

"13 грудня було проведено віртуальне засідання керівного органу ЕГ, за результатами якого досягнуто консенсус щодо публічного реагування організації на війну рф проти України та визнання ризиків які несе ця агресія для співтовариства фінансових розвідок", - йдеться у повідомленні.

15 грудня голова групи Ксолісіль Ханіель оприлюднила Заяву, в якій виразила глибоку стурбованість руйнівними наслідками російської військової агресії проти України та їх негативним впливом на Державну службу фінансового моніторингу України.

Події в Україні, перешкоджають фундаменту взаємної довіри між юрисдикціями-членами ЕГ і негативно впливають на успіх спільних зусиль з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Наразі погоджено такі санкції щодо Росфінмоніторингу:

Позбавити Росфінмоніторинг права проведення засідань ЕГ; позбавити Росфінмоніторинг можливості займати формальні керівні, консультативні і представницькі посади в ЕГ; позбавити Росфінмоніторинг привілеїв фізично бути присутніми на засіданнях ЕГ і можливості брати участь у проектах; Росфінмоніторингу буде дозволено відвідувати засідання лише віртуально, якщо така можливість буде надана організатором таких засідань; розірвати договір з надання матеріальної підтримки росфінмоніторингом Секретаріату ЕГ; призупинити членські внески Росфінмоніторингу (включаючи ті, які здійснюються від його імені); призупинити виконання корпоративних зобов’язань Росфінмоніторингу з розрахунку на те, що виплати відновляться після завершення поточної кризи.

"Це унікальне рішення об’єднання фінансових розвідок світу, яке спрямоване на відновлення довіри та захист цілісності системи глобального інформаційного обміну чутливою фінансовою інформацією", - прокоментував рішення групи голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

Нагадаємо, сьогодні країни ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти росії.


війнасанкціїрф тероризм

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