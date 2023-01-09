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ПОЛІТИКА

Проти виключення рф з ОБСЄ виступила голова організації

09 січня 2023, 12:42
Проти виключення рф з ОБСЄ виступила голова організації
Хельга Шмід Фото: З вільних джерел
Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід виступила проти виключення з неї росії.
"Я вважаю, що з сьогоднішнього погляду є сенс, щоб росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ", – заявила вона в інтервʼю німецькій газеті Die Welt.
 
Свою позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали звʼязку". Водночас вона додала, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися".
 
Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було би виключити росію. "ОБСЄ народилася з протистояння часів Холодної війни. Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", – сказала генсек.
 
У квітні 2022 року, після початку повномасштабної агресії росії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство росії в ОБСЄ "становить загрозу безпеці та співпраці в Європі". Він закликав організацію виключити росію з її складу.
 
У листопаді влада Польщі, яка 2022 року головувала в ОБСЄ, не видала російській делегації візи для участі в 29-му засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць організації, пояснивши це бажанням "максимально ізолювати росію". Однак навіть попри це учасники зустрічі так і не змогли ухвалити спільну резолюцію.
ОБСЄвійна росії з Україною

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