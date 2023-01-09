Проти виключення рф з ОБСЄ виступила голова організації

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід виступила проти виключення з неї росії.

Свою позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали звʼязку". Водночас вона додала, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися".

Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було би виключити росію. "ОБСЄ народилася з протистояння часів Холодної війни. Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", – сказала генсек.

У квітні 2022 року, після початку повномасштабної агресії росії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство росії в ОБСЄ "становить загрозу безпеці та співпраці в Європі". Він закликав організацію виключити росію з її складу.