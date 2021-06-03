Проти засновника компанії McAfee порушили справу за шахрайство з криптовалютою

Макафі та його подільники отримали від реалізації схем понад $13 мільйонів

Засновник компанії McAfee, яка є одним із лідерів виробництва антивірусного програмного забезпечення, Джон Макафі отримав офіційне обвинувачення у шахрайстві та змові з метою відмивання грошей у криптовалютних схемах.

Про це йдеться в повідомленні Reuters у п’ятницю, передає Укрінформ.

Джиммі Гейл Ватсон-молодшого

"Американська влада звинуватила Макафі та його охоронця Джиммі Гейла Ватсона-молодшого у використанні великої кількості фоловерів у Твітері, щоби штучно завищити ціни на "альткоїни" за допомогою так званої схеми накачування й скидання, а також приховування платежів, отриманих Макафі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мін’юсту США, Макафі та його подільники отримали від реалізації цих схем понад $13 мільйонів. Звинувачення розглядається у федеральному суді Мангеттена.

Водночас Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала відповідні цивільні обвинувачення у зв’язку із застосованими схемами.

Як повідомлялося раніше, Джон Макафі перебуває під вартою в Іспанії після того, як його арештували з обвинуваченнями ухиляння від сплати податків. Джиммі Ватсон був заарештований у четвер у штаті Техас, США.

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