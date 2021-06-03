Проти засновника компанії McAfee порушили справу за шахрайство з криптовалютою
Про це йдеться в повідомленні Reuters у п’ятницю, передає Укрінформ.
Джиммі Гейл Ватсон-молодшого
"Американська влада звинуватила Макафі та його охоронця Джиммі Гейла Ватсона-молодшого у використанні великої кількості фоловерів у Твітері, щоби штучно завищити ціни на "альткоїни" за допомогою так званої схеми накачування й скидання, а також приховування платежів, отриманих Макафі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Мін’юсту США, Макафі та його подільники отримали від реалізації цих схем понад $13 мільйонів. Звинувачення розглядається у федеральному суді Мангеттена.
Водночас Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала відповідні цивільні обвинувачення у зв’язку із застосованими схемами.
Як повідомлялося раніше, Джон Макафі перебуває під вартою в Іспанії після того, як його арештували з обвинуваченнями ухиляння від сплати податків. Джиммі Ватсон був заарештований у четвер у штаті Техас, США.
Читайте також: ЄЦБ і британський регулятор закликають до суворішого контролю ринку криптовалют
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит