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ПОЛІТИКА

Протягом двох років Україна може вступити до ЄС - Шмигаль

30 січня 2023, 09:03
Протягом двох років Україна може вступити до ЄС - Шмигаль
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Прем'єр сподівається, що буде "суттєвий ривок вперед"

Україна має план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico

"У нас є дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років", - сказав Шмигаль.

Саміт "Україна - ЄС", який відбудеться 3 лютого у Києві, буде присвячені цій темі. 

Шмигаль висловив сподівання, що Україна зможе зробити "суттєвий ривок вперед".

Він також наголосив, що уряд серйозно ставиться до корупції. 

"У нас нульовий підхід до корупції. На жаль, корупція народилася не вчора, але ми впевнені, що ми викорінимо корупцію", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в грудні Верховна Рада ухвалила в цілому ще один необхідний євроінтеграційний законопроєкт "Про медіа". Його схвалення Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінки руху України в ЄС.

 
ЄСШмигаль

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