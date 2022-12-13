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Рада ухвалила ще один "євроінтеграційний" закон "Про медіа"

13 грудня 2022, 18:50
Рада ухвалила ще один
Фото: rada.gov.ua
Верховна рада сьогодні ухвалила в цілому ще один необхідний євроінтеграційний законопроєкт "Про медіа". Його схвалення Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінки руху України в ЄС.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт підтримали 299 народних депутатів.

Голоси депутатів розподілились так: "Слуга народу" – 195, "ЄС" – 18, "Батьківщина" – 9, "Довіра" – 15, "Платформа за життя та мир" – 15, "Голос" – 14, "Відновлення України" – 12, "За майбутнє" – 11, позафракційні – 10.

Депутат також уточнив, що парламент прийняв компромісні позиції. Зокрема, стосовно статусу каналу "Рада". За рішенням канал має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій – повинен викладати записи у день проведення пленарного засідання.

Із проєкту були вилучені норми щодо виборчого законодавства.

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики завершив розгляд 2,5 тисяч правок до законопроєкту і рекомендував ухвалити його у другому читанні 7 грудня, пише Європейська правда

Новий законопроєкт надає більше повноваження Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, за що його критикувала опозиція.

У листопаді заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко повідомив, що Україна отримала висновки Європейської комісії щодо законопроєкту "Про медіа". Ці висновки, за його словами, були "досить робочими і не дуже об'ємними".

30 серпня ВР у першому читанні підтримала новий закон "Про медіа" №2693-д після того, як йому дали позитивну оцінку в ЄС.

В опозиції ж документ критикували як такий, що руйнує вже передбачені чинними законами механізми захисту української мови і національного культурно-інформаційного простору.

Як відомо, Україна для початку переговорів про вступ до ЄС має виконати "7 кроків" – набір визначених Єврокомісією критеріїв. Наразі виконання критерію, який стосується медіасфери, лишається на рівні 6 балів з 10.


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