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Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде - МЗС

Україна наразі приймає лише вантажні авіаперевезення та чартерні літаки для евакуації українців
Літом Україна частково відновить міжнародне авіасполучення, але повноцінного відновлення ще не буде.
Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде - МЗС Фото: з відкритих джерел

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "Громадське".

"Ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати внутрішнє авіасполучення. З міжнародним - складніше. Рішення залежатимуть не лише від нас. Скажу відразу, що протягом літа повноцінного міжнародного авіасполучення не буде. Як було колись - не буде", - сказав Кулеба.

Він додав, що швидше за все міжнародне авіасполучення більше відновлять з осені.

"Ми очікуємо, що з вересня світ буде оговтуватися. Хоча є скептики, які вважають, що восени на світ чекає друга хвиля коронавірусу", - зазначив міністр.

Україна наразі приймає лише вантажні авіаперевезення та чартерні літаки для евакуації українців.

У Міністерстві інфраструктури планують поступово відновлювати транспортне сполучення. Так, у червні можливе відновлення внутрішнього авіасполучення.

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06 05 2020 11:38
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