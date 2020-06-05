Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде - МЗС
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "Громадське".
"Ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати внутрішнє авіасполучення. З міжнародним - складніше. Рішення залежатимуть не лише від нас. Скажу відразу, що протягом літа повноцінного міжнародного авіасполучення не буде. Як було колись - не буде", - сказав Кулеба.
Він додав, що швидше за все міжнародне авіасполучення більше відновлять з осені.
"Ми очікуємо, що з вересня світ буде оговтуватися. Хоча є скептики, які вважають, що восени на світ чекає друга хвиля коронавірусу", - зазначив міністр.
Україна наразі приймає лише вантажні авіаперевезення та чартерні літаки для евакуації українців.
У Міністерстві інфраструктури планують поступово відновлювати транспортне сполучення. Так, у червні можливе відновлення внутрішнього авіасполучення.
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