Протягом цього року США надали Україні 34 пакети військової допомоги – Зеленський

Він також подякую президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2023 році Америка надала Україні 34 пакети військової допомоги на суму понад $24 мільярди і подякував США за таку підтримку.

Про це повідомив Зеленський у мережі Х.

"Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. "Петріоти", "Абрамси", бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку", - йдеться у повідомленні.

Він також подякую президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів.

За словами Зеленського, Україна отримає додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкову зброю, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання.

Він підкреслив, що лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.

"Щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у Сполучених Штатах, ми маємо і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії", − підсумував Зеленський.