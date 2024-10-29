Протягом жовтня армія рф окупувала майже 500 км² українських територій – Welt

Це найбільші здобутки кремля з березня 2022 року.

Дві третини територіальних завоювань рф у жовтні припало на Донецьку область, де росіяни наближаються до Покровська.

Про це пише німецька щоденна газета Welt.

Минулого тижня війська рф стрімко просунулися на полі бою в Україні та загалом з 20 по 27 жовтня окупували 196 квадратних кілометрів.

Дані карт демонструють, що що окупанти від початку жовтня просунулася на 478 квадратних кілометрах української території.

"До 27 жовтня російські війська взяли під свій контроль більше території, ніж у серпні та вересні, коли територіальні досягнення становили 477 і 459 квадратних кілометрів відповідно", - пише видання.

Крім того, журналісти акцентують, що за два місяці відбулися значні зрушення на лінії фронту, особливо на сході України, навколо міста Покровськ, яке є стратегічно важливим.

Welt констатує, що дві третини територіальних завоювань рф у жовтні, пише Welt, припадає на Донецьку область.

росіяни, які переважають українську армію в живій силі та озброєнні, наближаються до Покровська з півдня і сходу.

Востаннє армії рф давалося таке просування в березні 2022 року, коли вони намагалися дійти до Києва. Журналісти констатують, що разом з анексованим 2024 року Кримом і територіями на Донбасі, які були захоплені ще до повномасштабного вторгнення, кремль контролює близько 18,2% території України.