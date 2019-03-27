Проведення "Євробачення "опинилося під загрозою через загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини
Причиною побоювань стала раптова ракетна атака 25 березня, яка зруйнувала будинок, а сім людей отримали поранення. Тепер організатори бояться такої ескалації під час проведення пісенного конкурсу, повідомляє газета The Jerusalem post.
У організаторів немає і не може бути плану на випадок повторення подібної атаки – все може трапитися раптово і без жодного приводу. І навіть якщо, як стверджує ХАМАС, ракета була запущена помилково, це не применшує побоювань: люди все одно можуть постраждати.
В понеділок офіційні представники Європейської мовної спілки (ЄМС) повідомили, що вони стежать за ситуацією в Ізраїлі.
"Охорона і безпека завжди мають першорядне значення для ЄВС", — сказали в організації. Проте неясно, що буде, якщо конфлікт продовжиться. В цьому випадку абсолютно нереально перенести конкурс на нове місце. Треба сказати, що з моменту початку конкурсу в 1956 році, 63 роки тому, він жодного разу не був пропущений.
Основний конкурс повинен початися в травні, але протягом часу, що залишився, всі учасники будуть приїжджати, щоб зняти свої кліпи, які повинні транслюватися під час конкурсу.
Під час ракетного удару в понеділок вранці в Ізраїлі перебували Майкл Райс, співак з Великобританії, Кейино, група з Норвегії і D-Moll, група з Чорногорії.
Поки, вважається, все йде своєю чергою, але, як стверджують ізраїльські чиновники, ніхто не може пообіцяти, що ракети не будуть обстрілювати Ізраїль під час конкурсу. Гарантій ніхто не дасть.
Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України 27 лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році.
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